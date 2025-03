F1: Hamilton perdido e Bortoleto ambicioso; as frases do GP da Austrália

O brasileiro também enxergou um lado positivo em tudo o que aconteceu. Ele acredita que agora conhece melhor os limites da Sauber.

No Q1 eu fiz uma boa volta, encaixei o que tinha que encaixar. No Q2, eu fui muito ambicioso, pensei em fazer uma volta daquelas que a gente acerta uma a cada cinco anos. Em algum momento você precisa pilotar no molhado para sentir esse tipo de carro e ficar mais confiante com ele.

Gabriel Bortoleto

McLaren sobrando

A McLaren esteve perto de uma dobradinha no GP da Austrália. No entanto, Lando Norris e Oscar Piastri rodaram na reta final, quando a chuva voltou. O inglês ainda manteve a ponta, mas o piloto australiano terminou em nono.

A equipe britânica foi apontada por muitos pilotos como a mais rápida. Norris se derreteu pelo trabalho do próprio time.