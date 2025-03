Ex-judoca bronze em Tóquio muda de carreira e vira jogadora de futebol

A judoca ucraniana Daria Bilodid, de 24 anos, decidiu mudar de carreira e agora será jogadora de futebol.

Daria, que foi medalha de bronze no judô nas Olimpíadas de Tóquio, foi anunciada pelo Metalist 1925, da Ucrânia.

O que aconteceu

Após uma trajetória de sucesso no judô, a medalhista olímpica Daria Bilodid trocou a faixa preta da modalidade por um par de chuteiras. A ex-judoca foi anunciada oficialmente como a nova jogadora do time feminino do Metalist 1925.