Carol Gattaz desabafa após nova grave lesão no joelho: 'Tentando processar'

A central Carol Gattaz desabafou hoje, com um vídeo postado no Instagram, sobre a grave lesão sofrida na última sexta-feira, na vitória do Dentil/Praia Clube sobre o Abel Moda, pela Superliga feminina de vôlei

A jogadora de 43 anos, vice-campeã olímpica com a Seleção Brasileira em Tóquio, em 2021, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em 2023, ele teve o mesmo problema, mas no joelho direito.