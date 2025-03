Surfe: Chianca é eliminado por 0.13 décimos; veja disputas da próxima etapa

Na 3ª bateria, um brasileiro avançou e o outro deu adeus à Peniche. Edgarg Groggia fez 11.27 pontos e avançou junto com o australiano Liam O'Brien (11.63). Ian Gouveia ficou em último com apenas 6.80.

A última bateria da rodada de eliminação foi a mais equilibrada do dia. O brasileiro Samuel Pupo fez a melhor nota, com 11.50 pontos, mas foi seguido de perto pelo marroquino Ramzi Boukhiam (11.33). O australiano George Pittar foi eliminado com 11.06.

Na disputa eliminatória feminina, Luana Silva e Tatiana Weston-Webb caíram na mesma bateria, com a norte-americana Lakey Peterson. Luana liderou a bateria com 9.80 pontos e avançou para a próxima fase. Já Tati fez 8.56 e foi eliminada, com Lekey ficando em segundo com 9.60.

Brasileiros na próxima etapa

Com a rodada de eliminação, foram definidas as baterias da próxima rodada, que acontece nesta segunda-feira (17).

Nesta fase, os 32 surfistas classificados disputam 16 baterias em duelos "mata-mata". Os vencedores de cada bateria avançam para as oitavas de final.