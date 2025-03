Surfe: Como Italo Ferreira superou maior jejum e virou esperança do Brasil

Maior jejum da carreira

Desde que foi campeão de uma etapa da elite pela 1ª vez, em 2018, Italo nunca tinha passado tanto tempo sem vencer um campeonato.

Entre 2022 e 2023, as conquistas simplesmente não vieram. Foram duas temporadas batendo na trave, tentando ajustar detalhes do seu surfe e lidando com mudanças no circuito.

Fui vice [mundial] duas vezes, bati na trave duas vezes. Isso me magoou bastante, mas também me trouxe muito mais motivação para seguir nesse caminho de ser campeão do mundo novamente Italo Ferreira

Virada pós-Olimpíadas

A temporada de 2024 marcou o ponto de virada. Fora da Olimpíada de Paris, Italo teve tempo para focar 100% no Circuito Mundial e voltou a vencer, conquistando as etapas do Taiti e Rio de Janeiro de forma dominante.