Simone Mendes vai ao UFC durante as férias: 'Viro madrugada assistindo'

A cantora Simone Mendes está curtindo um período de férias nos Estados Unidos e prestigiou o UFC Vegas 104, ontem. Ela conversou com a reportagem do UOL e explicou esse "rolê aleatório".

O que ela disse

Essa relação [com o UFC] começou por causa do meu esposo [Kaká Diniz, empresário]. A gente vira madrugada assistindo às lutas. E principalmente quando tem um brasileiro que torcemos muito, ou outros atletas que admiramos do mundo, passamos a madrugada assistindo. Juntamos a família toda para curtir e prestigiar.

Simone Mendes

A cantora de 40 anos revelou que sua lutadora favorita é Amanda Nunes. "Ela é maravilhosa. Uma atleta incrível. Tem outros atletas que eu amo como o Aldo, Anderson Silva, Belfort, são muitos atletas que gostamos".