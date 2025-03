João Fonseca bate Bublik, ganha 3º título no ano e será 60º do ranking

Este é o quarto troféu de João Fonseca na carreira, sendo o terceiro em 2025. Antes, ele conquistou o Challenger de Lexington, em agosto de 2024, o Challenger de Camberra, em janeiro deste ano, e o ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, quando se tornou o brasileiro mais jovem a ganhar um título da ATP.

João Fonseca será 60º do mundo na próxima atualização da ATP, que sai amanhã. Ele chega aos 955 pontos no ranking após somar 175 do título no Challenger e outros 30 por ter chegado à segunda rodada de Indian Wells.

É a melhor colocação de João Fonseca na história. Até então, a posição mais elevada do ranking havia sido um 68º lugar após o título em Buenos Aires, o seu primeiro ATP de sua carreira.

João Fonseca venceu cinco adversários para ser campeão no Arizona: o russo Pavel Kotov, na estreia, o alemão Jan Struff, nas oitavas, o francês Hugo Gaston, nas quartas, e o japonês Kei Nishikori, ex-nº 4 do mundo, na semifinal, além de Alexander Bublik na decisão. O brasileiro perdeu apenas um set ao longo do torneio, para Jan Struff.

A próxima parada de João Fonseca é o Masters 1000 de Miami, que tem a chave principal de simples masculina programada para começar no dia 19 de março.