Internacional x Grêmio: horário e onde assistir à final do Gauchão 2025

Internacional e Grêmio decidem hoje, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, quem fica com o título do Campeonato Gaúcho 2025.

Onde assistir? Globo (TV aberta —para o Rio Grande do Sul), sportv3 (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Inter largou em vantagem ao vencer o primeiro jogo por 2 a 0, fora de casa. Assim, a equipe de Roger Machado pode até perder por um gol de diferença para garantir o título que não vem desde 2016.