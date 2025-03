Gabriel Bortoleto explica acidente em estreia na F1: 'Forcei demais'

Na estreia na Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto abandonou a corrida na volta 47, após rodar e bater a Sauber no muro. O piloto admitiu que forçou o carro.

O que aconteceu

Para Bortoleto, uma série de imprevistos fez com que ele precisasse 'forçar' o carro. O piloto apontou que a penalização nos boxes e o fato de ter voltado atrás do safety car fizeram com que ele se distanciasse muito do carro que estava à frente dele.

O piloto brasileiro foi penalizado em cinco segundo por conta de uma 'saída insegura'. Ele quase bateu o carro em Liam Lawson após a troca de pneus. Curiosamente, os dois rodaram e abandonaram a corrida na mesma volta.