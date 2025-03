Fonseca brinca com rival após título do Challenger: 'Me deixou maluco'

No geral, porém, João Fonseca se mostrou psicologicamente forte, errou pouco e não deu chances a Bublik, especialmente no tie-break do segundo set, que venceu por 7 a 1.

Aos 27 anos de idade, Bublik brincou sobre a diferença de idade para João Fonseca e fez elogios ao tenista brasileiro, que tem apenas 18.

Venci o meu primeiro Challenger há aproximadamente dez anos. João, você provavelmente tinha oito. E alguém recentemente me disse: quando alguém dez anos mais novo ganha de você, você precisa pensar melhor, e olhando para trás agora, vejo que o tênis está em boas mãos Alexander Bublik, durante a premiação

João Fonseca venceu Bublik por 2 sets a 0, com duplo 7-6, e conquistou o quarto título da carreira, o terceiro em 2025. Antes de Phoenix, ele conquistou o Challenger de Lexington, em agosto de 2024, o Challenger de Camberra, em janeiro deste ano, e o ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, quando se tornou o brasileiro mais jovem a ganhar um título da ATP.

João Fonseca será 60º do mundo na próxima atualização da ATP, que sai amanhã. Ele chega aos 955 pontos no ranking após somar 175 do título no Challenger e outros 30 por ter chegado à segunda rodada de Indian Wells.

É a melhor colocação de João Fonseca na história. Até então, a posição mais elevada do ranking havia sido um 68º lugar após o título em Buenos Aires, o seu primeiro ATP de sua carreira.