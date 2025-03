Fonseca atinge melhor ranking da carreira antes de final e pode ser top 60

Sensação do tênis, ele tem sido elogiado por grandes nomes do esporte como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Ontem, foi a vez de ser exaltado por Matts Willander, ex-nº 1 do mundo. Após a vitória sobre Nishikori, o ex-tenista cravou que o brasileiro será top 5 em dois anos.

É um prazer, obrigado pelas palavras. Eu trabalho por isso, desde criança, inspirado por grandes atletas, fazendo o que preciso fazer, trabalhando com meu time, com minha família, pessoas que me ajudam todo dia para alcançar quem sabe um top 5, quem sabe um top 10, nunca sabemos, só o tempo vai dizer.

João Fonseca em resposta a Matts Willander

Derrotas 'justificáveis'

A fase de João Fonseca é tão boa que até mesmo as derrotas recentes têm jogado, de certa forma, a seu favor. Curiosamente, os algozes do tenista brasileiro nos últimos dois torneios brilharam na sequência e chegaram ao menos até a decisão.

No Rio Open, João Fonseca perdeu na estreia de Alexandre Müller. O francês foi até a decisão do torneio no Brasil e só foi derrotado pelo argentino Sebastián Baéz.

Na sequência, João foi derrotado na segunda rodada de Indian Wells por Jack Draper. O britânico atropelou todo mundo na sequência e chegou à decisão depois de despachar ninguém menos que o espanhol Carlos Alcaraz na semifinal. Ele decide o título também hoje contra o dinamarquês Holger Rune.