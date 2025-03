Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Carioca 2025

Flamengo e Fluminense decidem hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, quem fica com o título do Campeonato Carioca 2025.

Onde assistir? Globo (TV aberta para —RJ, ES, GO, TO, AL, BA, MA, PI, SE, AC, AP, AM, PA, RO, RR, DF e Juiz de Fora - MG), Band (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube). O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Flamengo venceu a primeira partida por 2 a 1 e pode empatar para ficar com o título. O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Vitória simples do tricolor leva a decisão do título para os pênaltis.