Norris supera chuva e vence GP da Austrália; Bortoleto bate no fim

A primeira volta teve mais um acidente envolvendo um estreante. Jack Doohan perdeu o controle de sua Alpine sozinho e bateu, deixando o carro no meio da pista. O safety car entrou na segunda volta.

O terceiro acidente aconteceu com o safety car na pista, desta vez com um veterano. Carlos Sainz, da Williams, saiu do traçado e acertou o guard-rail. O carro de segurança só deixou a pista na oitava volta.

Na volta 17, Piastri retomou o segundo lugar de Verstappen. O piloto da Red Bull errou em uma curva e saiu da pista tempo suficiente para ser ultrapassado pelo australiano.

A partir da ultrapassagem, as McLaren abriram vantagem na ponta. Na 21ª volta, a distância entre Piastri (2º) e Verstappen (3º) já era de seis segundos.

Lewis Hamilton, da Ferrari, durante o GP da Austrália de F1 Imagem: Paul Crock / AFP

O safety car voltou à pista na volta 34, quando Fernando Alonso perdeu o controle do carro. O piloto espanhol bateu no muro e ficou com sua Aston Martin na pista. As equipes aproveitaram para chamar os pilotos aos boxes.