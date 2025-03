Ex-17 do mundo e pedra no sapato de Zverev: quem é o adversário de Fonseca

Após vencer Kei Nishikori na semifinal, João Fonseca faz hoje a decisão do Challengers de Phoenix contra Alexander Bublik, do Cazaquistão, atual nº 82 do ranking da ATP.

O que aconteceu

Alexander Bublik tem 27 anos, é destro e já chegou ao posto de nº 17 do mundo de simples, em maio de 2023. Ele também tem carreira de destaque nas duplas, tendo alcançado o 47º lugar do ranking em 2021.

O cazaque soma quatro títulos de simples na carreira, entre eles um ATP 500, o Halle Open de 2023. No campeonato, ele despachou o alemão Alexander Zverev, atual nº 2, na semifinal, e superou o russo Andrey Rublev, ex-nº 5, na decisão.