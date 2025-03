Surfe: Ítalo faz melhor onda e avança com quatro brasileiros em Portugal

Mais dois brasileiros foram para a água na 7ª bateria, com Yago Dora avançando em 1º ao somar 11.50 pontos. O brasileiro foi para a próxima fase junto com o australiano Joel Vaughan (9.90). Outro brasileiro na bateria, Samuel Pupo caiu para a repescagem (7.57).

A bateria de número 10 foi totalmente brasileira, com Filipe Toledo, Ian Gouveia e Alejo Muniz. Toledo (9.10) avançou para a próxima fase junto com Alê (7.87), enquanto Ian Gouveia (6.44) foi para a repescagem.

João Chianca, o Chumbinho, ficou em último na bateria 11 contra o japonês Kanoa Igarashi e o sul-africano Matthew McGillivray. O japonês passou em 1º com 13.34 pontos, enquanto McGillivray fez 10.20 e o brasileiro somou 8.34.

Os brasileiros Miguel Pupo e Deivid Silva disputaram a última bateria do dia na etapa masculina com Leonardo Fioravanti. Miguel passou em 1º com 10.17 pontos, seguidos pelo italiano Fioravanti (9.60). Deivid Silva fez apenas 1.17 e foi para a repescagem.

Lesionado, Gabriel Medina foi a Portugal acompanhar o amigo Miguel Pupo na etapa de Peniche Imagem: Manel Geada / World Surf League

Miguel contou com uma torcida de peso em Peniche. O também surfista Gabriel Medina, amigo de Miguel, foi à Praia de Supertubos torcer pelo compatriota e esteve presente na transmissão quando Pupo disputou sua bateria. Medina está fora da temporada do surfe após sofrer lesão em músculo do peitoral.