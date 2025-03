Sob olhares de Agassi, Fonseca despacha francês e vai à semi em Phoenix

Andre Agassi, lenda do tênis e vencedor de oito torneios Grand Slam, marcou presença na quadra central do Challenger de Phoenix para prestigiar João Fonseca. Não faltou inspiração para o brasileiro antes de iniciar o duelo das quartas de final, e ele também contou com boa parte da torcida presente na capital do Arizona.

João já havia reclamado antes, mas o frio o acompanhou de novo nesta noite. Phoenix está no deserto do Arizona, ou seja, faz muito calor de dia, mas, com o cair da noite, chegam quedas bruscas nas temperaturas. Na hora da partida, por exemplo, o brasileiro enfrentou 11°C.

Além de Hugo Gaston, João Fonseca também venceu o russo Pavel Kotov e o alemão Jan-Lennard Struff no Challenger 175 de Phoenix. Todos mais experientes e bem colocados no ranking da ATP. Os triunfos, inclusive, devem fazer o brasileiro saltar de 80 para 71 no ranking dos melhores tenistas do mundo.

Como foi o jogo?

João oscilou no primeiro set. O início foi muito interessante, quebrando dois dos três serviços iniciais de Hugo Gaston, mas o francês acabou conseguindo devolver uma das quebras logo em seguida. Mais uma vez nessa competição, Fonseca demonstrou muita estabilidade emocional para se manter firme no momento mais difícil da parcial e finalizar em 6/4 sem perder mais games quando sacou.