João Fonseca vence ex-top 4 do mundo e vai à final do Challenger de Phoenix

João Fonseca e Bublik se enfrentam neste domingo (16), a partir das 18h (de Brasília). O torneio garante prêmio de 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,4 milhão) e 175 pontos no ranking ao campeão.

Eu trabalho para errar pouco, faço isso desde criança. Me inspiro nos atletas do top-5 para seguir trilhando o meu caminho. Jogo pelo meu país, faço isso para as pessoas se sentirem felizes. Obrigado a todos os que me apoiaram até aqui João Fonseca, ao sportv, após o jogo

Atual nº 80 do mundo, o carioca de 18 anos busca o quarto troféu na carreira. Ele já tem dois títulos de Challengers (Lexington e Camberra) e um de ATP, conquistado em fevereiro em Buenos Aires. Na ocasião, ele se tornou o brasileiro mais jovem a ganhar um título da associação.

Aos 35 anos, Nishikori soma 12 títulos e acumula vitórias contra Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal ao longo da carreira. Hoje nº 76 do ranking, ele conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de 2016, no Rio.

Como foi o jogo

João Fonseca sacou bem no primeiro set, aproveitou quatro aces e conseguiu uma quebra de saque no sexto game. Na sequência, não vacilou em seus serviços e fez 6 a 3.