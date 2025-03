F1: Hamilton roda, e Norris é pole position na Austrália; Bortoleto é 15º

Lando Norris, da McLaren, será o pole position no GP da Austrália de F1, o primeiro do ano, com o tempo de 1min15s096. O piloto britânico largará da primeira posição pela décima vez na carreira.

O que aconteceu

Oscar Piastri, em segundo, completou a dobradinha da McLaren no treino. Max Verstappen, da Red Bull, ficou com a terceira posição.

Gabriel Bortoleto vai largar na 15ª posição. O piloto brasileiro da Sauber avançou no Q1, mas errou na segunda parte do treino e ficou na última colocação entre os carros que passaram para o Q2.