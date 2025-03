Briga entre Mauro Icardi e Wanda Nara acaba na polícia, diz jornal

O atacante argentino Mauro Icardi, do Galatasaray, se envolveu em uma nova polêmica com sua ex-esposa, Wanda Nara, na manhã de sábado (15), segundo o portal Olé. O incidente ocorreu em Buenos Aires, quando o jogador foi buscar as filhas no apartamento de Wanda. A situação se agravou após uma discussão violenta, levando à intervenção da polícia e do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

O que aconteceu

De acordo com o portal, Icardi foi até o apartamento para buscar as filhas, mas a situação se complicou quando ele ignorou um pedido de Wanda Nara de se aproximar muito da residência. O desentendimento acabou resultando em uma discussão entre os dois.

As autoridades registraram uma queixa contra Mauro Icardi por assédio e abuso físico e verbal contra sua ex-esposa, informa o site.