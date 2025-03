Bortoleto admite surpresa em treino e lamenta erro: 'Fui muito ambicioso'

Gabriel Bortoleto, da Sauber, vai largar em 15º lugar no GP da Austrália de Fórmula 1, o primeiro da temporada. Apesar de um erro no Q2 do treino classificatório, o piloto brasileiro ficou feliz com o desempenho.

O que aconteceu

O piloto brasileiro disse que não esperava avançar para a segunda parte do treino. Este foi o primeiro treino classificatório de Gabriel Bortoleto na F1.

Bortoleto acredita que foi ousado demais no Q2. O piloto errou na reta final da segunda parte da classificação e não conseguiu melhorar seu tempo. Ele comemorou o fato de não ter saído da pista com o carro, apesar do erro.