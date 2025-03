Transmissão ao vivo de João Fonseca no Challenger de Phoenix: onde assistir

João Fonseca entra em ação novamente hoje, às 23h (de Brasília), pelas quartas de final do Challenger 175 de Phoenix. O brasileiro vai enfrentar o francês Hugo Gaston, número 93 do ranking da ATP.

Onde assistir ao vivo? O sportv3 (TV por assinatura) e site oficial da ATP (por meio da Challenger TV) transmitem a partida.



Número 80 do ranking, Fonseca superou Jan-Lennard Struff nas oitavas de final, por 2 sets a 1. João começou bem e venceu o primeiro set em 6-1, mas o adversário cresceu e fechou o segundo set por 6-4. No set decisivo, o brasileiro colocou seu jogo em prática e eliminou o rival com um 6-3.