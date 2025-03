Pool party, pesca e Rosas de Ouro: como será mundial de MMA em São Paulo

O Gamma World MMA pode ter até sete áreas de combate, entre três tatames — para lutas de atletas sub-18 — e quatro octógonos. Na programação, há previsto ainda o congresso das Secretarias de Esporte e também ações sociais em parceria com universidades, rede hoteleira e entidades.

Bruno Omori durante palestra na CBC & Clubes Expo Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Bruno citou, durante a palestra, que foi feito um convite para a Escola de Samba Rosas de Ouro, campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, para que seja uma das atrações musicais do Mundial.

Na categoria sênior, Omori projeta 10 categorias masculinas e 10 femininas, e quase 1200 atletas que podem estar envolvidos, com 600 lutas nas eliminatórias e primeira fase. Dentre os menores de 18 anos, a sinalização é para entre 100 e 200 atletas estejam inscritos.

"Na Indonésia, o pessoal pirou no Brasil porque nunca teve nada deste tipo. Mesmo o atleta que vai lutar, vai ter entretenimento. Essa integração dele poder se divertir, e as famílias também, fez eles ficarem empolgados. Vão vir também presidentes de federações do mundo todo para ver", apontou.

Bruno Omori ressalta que, em números, o torneio pode entrar para o Guinness Book, o Livros dos Recordes, como maior evento de MMA do mundo.