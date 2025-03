Fonseca começa voando, vence veterano alemão e vai às quartas em Phoenix

O segundo saque foi determinante para a derrota de João Fonseca no segundo set. O aproveitamento de pontos ganhos no quesito foi de apenas 30%, contra quase 70% do alemão, que também soube aproveitar melhor as oportunidades de quebra de serviço.

Ainda que tenha quase a metade da idade do alemão (18 contra 34 anos), João Fonseca demonstrou, em diversas oportunidades, a força emocional de um veterano. A estabilidade mental do brasileiro foi fundamental para que ele se mantivesse na partida nos momentos de crescente de Struff, especialmente no terceiro set.

Com a vitória, João Fonseca avança às quartas de final, onde enfrentará o francês Hugo Gaston, de 24 anos. O duelo será nesta sexta-feira, com horário ainda a ser confirmado, embora a projeção seja às 23h (de Brasília).

Como foi o jogo?

Início avassalador. Assim como na estreia, João Fonseca quebrou o saque do seu adversário logo no primeiro game e abriu a partida em vantagem. Após confirmar seus serviços, o brasileiro se encontrou em buraco no quinto game, mas conseguiu a reviravolta, depois quebrou de novo o alemão e fechou em 6/1.

Struff volta para o jogo. Se no primeiro set o alemão errou muito, o início do segundo viu João Fonseca oscilar mais. Foram duas 'duplas faltas' para o brasileiro no terceiro game, fato que culminou na quebra de saque. Depois, Struff confirmou a vantagem com saques dominantes.