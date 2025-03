'Ela vai sorrir. Sorria': Bastidores do pódio do ouro olímpico de Bia Souza

"Eu não tinha reparado no ginásio ainda e naquele momento que eu estava ali em cima do pódio foi quando eu comecei a olhar em volta. Estava aquela festa, os franceses gritando, uma energia muito grande dentro de mim. Passou um filme na minha cabeça, lembrei daquela menina lá que começou a estudar em Peruíbe com sete anos de idade. Estava viajando na minha história, e ela estava: 'Sorria, sorria!'", explicou Bia.

Campeã olímpica e líder do peso pesado no ranking mundial de judô, Bia destacou a importância de receber a seleção de Israel para um período de treinos compartilhados. A delegação israelense trocará conhecimentos com os brasileiros até 18 de março.

"É incrível toda a oportunidade que a gente tem de fazer essa troca, ainda mais com outros países, ainda mais sendo com a adversária [Raz Hershko], tendo a realidade aqui em cima do tatame. Isso faz a gente evoluir extremamente, e o crescimento não é só para gente, mas também para equipe de fora que vem, não tenho dúvidas que a gente vai tirar o maior proveito disso", comentou Bia Souza.

Bia celebra carinho de crianças e festa em restaurantes

A conquista da medalha de ouro transformou a vida de Bia. Além de uma agenda cheia de entrevistas e compromissos publicitários, a judoca também passou a ser reconhecida pelas ruas e locais que frequenta. Se antes ela passava despercebida, agora é sinônimo de festa e inspiração para crianças e jovens.

"Tudo mudou. Primeiro a correria do dia a dia. Quando eu achei que não dava para ficar mais corrida, ficou. Eu gosto de encontrar as pessoas na rua, ser reconhecida. Antes, chegava no restaurante, só sentava e ficava quietinha. E agora é sentar no restaurante e falar com todo mundo. Isso acaba sendo muito divertido na minha rotina, falar com as pessoas, com as crianças, eu adoro ver as crianças. Ainda mais quando dizem que começaram no judô porque me assistiram nas Olimpíadas. Fico ali com o coração quentinho", celebrou Bia.