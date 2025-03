Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025: potes, data e onde assistir

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2025 acontece na segunda-feira, às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O que aconteceu

O Brasil tem seis times classificados até o momento: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo e Internacional. O Bahia busca a classificação hoje diante do Boston River, às 21h30. O primeiro jogo, no Uruguai, terminou com um empate sem gols.

Outro representante brasileiro na fase prévia da Libertadores, o Corinthians foi eliminado pelo Barcelona-EQU. Os brasileiros foram superados com um 3 a 2 no agregado.