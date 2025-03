De revelação pessoal ao bastidor do vôlei: Bernardinho cativa em palestra

Ele iniciou falando sobre a nova geração e como ela foi moldada. Revelou estar em um grupo de WhatsApp de pais da escola de uma das filhas, mas que nunca se pronuncia. Falou apenas uma vez: quando os responsáveis ameaçaram reclamar à diretoria sobre uma professora após a turma quase toda ganhar nota baixa na disciplina, e se mostrou contrário à atitude.

Bernardinho mostra livro "o ego é seu inimigo", de Ryan Holiday, em palestra na CBC & Clubes Expo Imagem: Alexandre Araújo / UOL

O choque de geração, inclusive, foi um ponto citado pelo técnico logo após a eliminação da seleção masculina nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris. "Tenho de aprender a lidar com a nova geração, ser melhor para ela. Não é gritando mais ou gritando menos. Tenho que ser eficiente", disse, na ocasião.

Um ponto abordado foi a relação que a sociedade criou com as redes sociais e como o celular ganhou presença em qualquer tempo livre ao longo do dia. No caso dos atletas, citou os haters e a hashtag que criou como proteção. "Falei para colocarem: 'a culpa é do Bernardinho'. Eu não me importo com haters. Por que vou dar atenção àquela pessoa?".

Fundamentalmente, lidamos com pessoas. O esporte não vende produto, não presta serviço, você extrai performance de pessoas. Você monta time e extrai performances de times. Essa é a nossa missão. Ganhar e perder é consequência do processo. Você aprende, assume a responsabilidade e segue. 'Ah, porque A, B, C...' Isso não existe, eu abomino.

Bernardinho, após a palestra

O comandante, logo depois, passou a desenhar uma ordem cronológica, e lembrou Bené, antigo treinador de vôlei do Fluminense, e como ele criou um trauma que foi conversado por muitos anos. "Eu brigava com meu irmão e ele me tirava do treino. Anos depois, ele foi assistir a um treino da seleção, na Urca, e o perguntei: 'Bené, tenho de te contar um trauma que levei para a psicóloga, mas ainda tenho comigo. Eu brigava com o meu irmão e você só me tirava. Eu voltava chorando'. Ele respondeu: 'Porque eu via vontade em você, você ia voltar'".