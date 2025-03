Mundial de Surfe: Brasil busca manter domínio de uma década em Portugal

O Circuito Mundial de Surfe chega à Europa com um histórico favorável ao Brasil. A etapa de Portugal, disputada na icônica Praia de Supertubos, começa neste sábado e vai até o dia 25. Nos últimos 10 anos, os brasileiros venceram cinco das oito edições realizadas por lá - e agora tentam ampliar esse domínio.

Brasil no topo em Peniche

Desde 2015, os surfistas do Brasil foram maioria no topo do pódio em Portugal.

Italo Ferreira, atual líder do ranking, venceu duas vezes (2018 e 2019) e chega embalado após sua vitória na piscina de Abu Dhabi, onde assumiu a lycra amarela.