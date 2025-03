Ouro no Pan 2007, Diogo Silva pede ações 'mais ativas' contra o racismo

Luighi levou uma cusparada, denunciou xingamento de "macaco" ao árbitro da partida e chorou no banco de reservas. Ele desabafou na entrevista após o jogo e se revoltou com a falta de uma pergunta sobre o caso.

Diogo aponta os motivos de mais de um ministério ter de estar envolvido no debate. "O Ministério do Esporte, porque os casos vêm acontecendo dentro das arenas esportivas. Esses atletas estão trabalhando, então, tem uma relação com o Ministério do Trabalho. Há ainda o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério da Justiça. Esses quatro ministérios precisam se unir para, de fato, dar uma resposta à altura das situações que vêm acontecendo. Acredito que possamos dar o próximo passo. É ser mais enérgico. São casos sistêmicos com jogadores brasileiros, dentro ou fora do território nacional. A sociedade está querendo uma resposta, e o Estado precisa dar".

Ele pontua que o Ministério do Esporte e o Ministério da Igualdade Racial criaram um programa de combate ao racismo no esporte. O ex-atleta lembrou ainda o caso de Ygor Coelho, impedido de entrar no México para uma competição de badminton, mas indicou um maior número no futebol.

O racismo no esporte tem uma cadeia maior dentro do futebol. Mesmo analisando todo o esporte, os maiores casos continuam sendo no futebol. Há alguns motivos para isso, porque são eventos transmitidos, então você observa mais, e são mais populares. Isso ganha outra dimensão. Você pode colocar o caso do Ygor Coelho, do badminton, como xenofobia, como racismo, mas ele não vai ganhar a mesma proporção do que jogadores de futebol, como Vinícius Júnior ou o que acabou de acontecer com o jogador do Palmeiras.

Diogo Silva

