Sofia Kano não viu primo em ação, mas quer 'honrar legado' no tênis de mesa

"Sempre conversei bastante com os meus pais, eles sempre me apoiaram, me motivavam. Eles mostravam que não era fácil, que não ia ganhar tudo na minha mão, mas que eles estavam ali junto comigo para correr atrás. Minha família, no geral, sempre me ajudou muito. A minha tia, mãe do Claudio, sempre me apoiou e respeitou o meu tempo".

Aos poucos, Sofia foi conhecendo mais as histórias do primo, ouvindo os familiares e também ex-companheiros. "Às vezes, rolam algumas histórias em jantares de família. Quando era mais nova, vi alguns documentários, li o livro sobre ele. Nos campeonatos, já conversei com a Valesca [Maranhão], com o Hugo [Hoyama], que jogaram com meu primo. Fui tentando descobrir essa admiração das pessoas e consegui compreender um pouco melhor".

Sobre estilo de jogo, a jovem indica um ponto de inspiração no primo. "Sou uma atleta um pouco mais defensiva. Então, muitas vezes, acabo forçando a outra atleta a atacar primeiro para eu poder contra-atacar. E tenho um saque bom, isso é uma coisa que meio que peguei do Claudio como inspiração. Sempre fui muito tímida, então, não sou de vibrar muito, mas estou tentando me libertar disso e vibrar um pouco mais".

Faculdade de fisioterapia

Sofia se prepara também para o início de outro desafio em 2025: o início da faculdade de fisioterapia. Ela vai fazer de forma híbrida, presencial e online, para conciliar com a agenda de treinos e competições.

"Vai ser meio que uma segunda opção para mim. Dependendo do que acontecer na vida de atleta, eu tenho uma formação. Esse primeiro semestre será para 'descanso', dedicar-me mais aos treinos e colocar a cabeça no lugar".