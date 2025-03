Onde vai passar Athletic x Grêmio pela Copa do Brasil? Como assistir

O Grêmio encara o Athletic hoje, às 19h30 (de Brasília), no estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, no interior de Minas Gerais, pela 2ª rodada da Copa do Brasil 2025.

Onde assistir? Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Grêmio avançou após eliminar o São Raimundo, nos pênaltis. Já o Athletic garantiu sua vaga com uma vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona-BA.