João Fonseca supera desgaste para estrear com vitória sem sustos em Phoenix

João Fonseca fez jogo seguro em sua estreia no Challenger 175 de Phoenix, ao vencer o russo Pavel Kotov por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/4). O resultado foi muito comemorado pelo brasileiro, que superou problemas físicos em meio ao duelo para se garantir nas oitavas de final do torneio.

Com a cabeça no lugar, João é pedreira para os adversários. O primeiro set do tenista brasileiro foi praticamente perfeito, aproveitando as oportunidades de quebra de saque e machucando Kotov com excelentes devoluções. Ele também conseguiu manter aproveitamento superior a 80% nos primeiros serviços, dificultando ainda mais o jogo do russo.

O tenista de 18 anos apresentou sinais de desgaste físico no início do segundo set. João acabou sentindo um problema na perna esquerda e utilizou o tempo de atendimento médico para conversar com um fisioterapeuta. Voltou para o jogo com uma proteção na coxa.