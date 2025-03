João Fonseca hoje no Challenger 175 de Phoenix: onde assistir ao ao vivo

O brasileiro João Fonseca volta às quadras hoje, em jogo válido pelo Challenger 175 de Phoenix. O adversário no Arizona Tennis Classic será o russo Pavel Kotov, às 14h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão será realizada pelo sportv (TV por assinatura) e pelo site oficial da ATP, por meio da Challenger TV.

João Fonseca é o atual número 80 do mundo e tenta virar a chave após a derrota na segunda rodada do Master 1000 de Indian Wells. Após vencer na estreia, o brasileiro foi derrotado pelo britânico Jack Draper, número 14 do mundo.