Fluminense x Flamengo ao vivo e com imagens: veja onde assistir à final

Fluminense e Flamengo iniciam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, a disputa pelo título do Campeonato Carioca 2025.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta — para RJ, AP, RO, RR, AM, AC, BA, AL, PI, PA, ES, MA, SE, DF), Band (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube).

Sem vantagem na final. Em caso de empate no placar agregado das partidas, o título vai ser decidido nos pênaltis. O jogo de volta acontece no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.