Fluminense x Flamengo: horário e onde assistir à final do Carioca 2025

O Flamengo eliminou o Vasco na semifinal. A equipe de Filipe Luís venceu as duas partidas, somando 3 a 1 no agregado. Do outro lado, os comandados por Mano Menezes superaram o Volta Redonda, com direito a goleada na primeira partida (4 a 0).

Fluminense x Flamengo -- Campeonato Carioca 2025