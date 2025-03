Cinco bons motivos para Fonseca disputar torneio 'secundário' nos EUA

No Challenger de Phoenix, o primeiro adversário do brasileiro está fora do top 100: Fonseca encara Pavel Kotov, atual 102º do ranking, mas que chegou ao top 50 no ano passado.

Seguir jogando antes de Miami

João vai se manter com ritmo de jogo nesta semana mesmo após a queda em Indian Wells.

O brasileiro seguirá jogando em quadra rápida como preparação para o Masters de Miami, próximo torneio do brasileiro na semana que vem.

Escala em Phoenix

A viagem de Indian Wells para Phoenix não tem grande impacto na logística de João Fonseca. A distância é de apenas 438 quilômetros.