De tiro com arco a pickleball: o que experimentar na CBC & Clubes Expo

Tênis de mesa na CBC & Clubes Expo Imagem: Alexandre Araújo / UOL

"É legal essa proximidade. Trazer essa experiência, pode mostrar o tênis de mesa como um esporte, explicar as regras. E está tendo uma boa procura, ainda mais com a transmissão de alguns campeonatos pela CazéTV, estão atingindo muita gente", disse Pedro Guedes, representante da CBTM no estande.

O pickleball é um esporte de raquete que ainda é pouco conhecido no Brasil. O UOL publicou uma matéria sobre a modalidade no começo do ano, em um papo com Mariana Humberg, brasileira que se tornou uma das mais bem ranqueadas no mundo.

A importância dessa interatividade é alguém poder testar. O pickleball é muito inclusivo pela facilidade, pela simplicidade do desenvolvimento. Você consegue, em uma aula, se divertir. Para a gente, é muito importante estar em um evento assim, com pessoas de várias áreas circulando, de vários esportes, porque entendemos que pode trazer benefícios de saúde e pode incluir uma série de exercícios.

Marcos Paulo, diretor-técnico da Confederação Brasileira de Pickleball

No estande da Liga Nacional de Basquete, é possível dar alguns arremessos em uma tabela dupla. O local também tem exposição troféus de várias categorias.

Há ainda um minigolfe onde é possível dar tacadas. Ele está na exposição do Caxangá Golf & Country Club, de Recife.