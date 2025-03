Transmissão ao vivo de Barcelona x Benfica pela Champions: onde assistir

O Benfica precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Caso vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Espanhóis tiveram jogo adiado no fim de semana. O Barcelona não foi a campo diante do Osasuna por causa do falecimento do médico do clube, Carles Miñarro García. Por outro lado, o Benfica vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Nacional, pelo Português.

Barcelona x Benfica - Champions League