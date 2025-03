UOL vai transmitir jogos da Liga de Basquete Feminino

A nova temporada da Liga de Basquete Feminino (LBF) começou no último dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, com um marco histórico: o maior número de equipes participantes da competição. E, pelo terceiro ano consecutivo, o UOL irá exibir as principais partidas de cada rodada.

Jogos serão transmitidos todas as terças-feiras no YouTube do UOL Esporte e no Canal UOL. A começar por hoje, com a transmissão de AD Santo André x Ourinhos às 19h30.

Às sextas-feiras, as partidas serão transmitidas no YouTube do UOL Esporte.