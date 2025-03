Ao som de Tim Maia, Fonseca disputa torneio em clube de luxo centenário

Eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca vai disputar o Challenger de Phoenix a partir desta quarta-feira em um clube de luxo centenário do estado do Arizona, nos Estados Unidos. O perfil da competição anunciou o atleta ao som de "Acenda o Farol", de Tim Maia.

Torneio dentro de clube de luxo

"A sensação da temporada está aqui para jogar em Phoenix", disse o perfil do torneio, elogiando o jovem brasileiro, em post com a música de Tim Maia. O carioca jogará em Phoenix para se manter ativo antes do Masters 1000 de Miami, na semana que vem.