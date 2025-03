Esposa de Ramon Dino treina para entrar no fisiculturismo: 'Mais parceiros'

Já foi dançarina

Vitória Viana, esposa de Ramon Dino Imagem: Reprodução Instagram

Apesar da ansiedade, o palco não chega a ser novidade para Vitória. Ela já experimentou a sensação, mas de outra maneira: por alguns anos, fez apresentações de dança como jazz e fit dance. "Fiz parte de grupos de dança e de alguns espetáculos. Já me apresentei em alguns lugares e sempre amei esse frio na barriga, gostava de estar no palco. Acho que, por esse ponto, pode ser um pouco parecido. Acho que pode ajudar para a desenvoltura, em dar um pouco mais de confiança."

Além dos músculos, um ponto importante no fisiculturismo são as poses para expor as definições do corpo. E a influenciadora conseguiu aliar o mundo da dança ao do fisiculturismo. Ela vem tendo aulas com Beatriz Auletta, que é atleta e bailarina.

Ela é professora de balé clássico e, como eu era da dança, isso me chamou a atenção. Eu vi uma postagem sobre ela em uma página de bodybuilder, dizendo que ela era atleta e bailarina. Eu vi ela posando e achei incrível. Falei: 'Nossa, preciso dela'. Mandei mensagem, conversamos e começamos

Sem pressão

As competições não são novidades para Vitória, que sempre acompanhou Ramon Dino. Postagens nas redes sociais, inclusive, despertaram a curiosidade dos fãs do bodybuilder em saber quando ela também estaria nos palcos. "Antes, acho que a galera só me via mesmo como Vitty, a esposa do Ramon, porque sempre estava lá com ele. Depois que passei a postar meus treinos e minha evolução, começaram a perguntar quando eu ia competir."