Filipinho diz estar 110% e quer sobreviver ao corte na volta ao surfe

Estou me sentindo muito bem. Foi um ano que eu precisava ficar em casa, cuidar de mim, da minha família. Me sinto 110% preparado para 2025, o ano já começou com as duas primeiras etapas. Eu estou feliz, preparado e vai ser um ano bem legal pela frente. Filipe Toledo, ao UOL

O desempenho até aqui tem agradado o brasileiro. Ele é o atual 10° colocado do ranking da WSL e ficou com o nono lugar nas etapas de Pipeline e Abu Dhabi.

O plano é "sobreviver" ao corte realizado após a sétima etapa — na sequência, apenas os 22 melhores surfistas do ranking seguem competindo por cinco vagas no WSL Finals, que define o campeão mundial.

Para quem estava um ano parado, o desempenho é até bom. Não são dois resultados incríveis, mas que me mantém dentro do top-10. É o que eu quero fazer, passar esse corte. A segunda metade do ano é onde o caldo engrossa e a coisa começa a ficar mais séria. Filipe Toledo

Planos para o pós-carreira

Filipe Toledo completará 30 anos em 16 de abril. Apesar de se ver bem, o surfista já começa a organizar a vida pensando no pós-carreira.