João Fonseca e Bia Haddad sofrem com britânicos e caem em jogos relâmpago

Principais nomes no cenário atual do tênis brasileiro, João Fonseca e Beatriz Haddad Maia se despediram do Masters 1000 de Indian Wells em jogos que duraram pouco no último sábado.

Pouco tempo e algozes britânicos

João Fonseca e Bia Haddad deixaram o Brasil sem nenhum representante em Indian Wells em um espaço de 2h07min. Os jogos foram curtos: João foi derrotado em 1h15min (acabou às 17h27), e Beatriz perdeu em duelo que durou 1h09min (acabou às 19h34).

Os algozes tinham algo em comum: ambos britânicos. Jack Draper despachou João Fonseca, e Sonay Kartal derrotou Beatriz Haddad Maia.