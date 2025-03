'Apaixonado', Italo Ferreira faz lobby por piscina de onda nas Olimpíadas

"E aqui em São Paulo, sem dúvidas, é um dos lugares que no passado eu não ficaria nem um dia, e agora eu fico semanas treinando na piscina da Boa Vista, para aprimorar o meu surfe, melhorar o meu equipamento, memorizar os movimentos... Isso acaba refletindo na hora que você entra no mar. Quando está competindo, você toma uma atitude ali com base no que você já viveu lá dentro da piscina", disse.

Italo Ferreira, no São Paulo Surf Club Imagem: Marcelo Maragni

E as Olimpíadas?

Entre os picos mais tradicionais da região de Los Angeles, Trestles e Huntington Beach são os favoritos, mas para Italo a piscina de onda seria a escolha ideal:

Piscina, sem dúvida! Não tem como colocar as outras. É só colocar uma finalização de aéreo no final, porque aí [a onda] fica completa! Italo Ferreira

Julgamento mais claro

Italo também falou sobre como as piscinas permitem uma análise mais precisa das habilidades dos atletas. A possibilidade de competir em ondas constantes e previsíveis ajuda a comparar a performance dos surfistas de maneira mais clara.