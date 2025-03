Poatan detona estratégia de Ankalaev após derrota: 'Ele não fez nada'

Alex Poatan perdeu o cinturão dos meio-pesados após derrota para Magomed Ankalaev e nem esperou sair do octógono para criticar a estratégia do russo na luta pelo UFC 313.

Ele {Ankalaev] colocou pressão no segundo round, onde eu senti alguns golpes dele. Mas me colocar na grade, ele não fez nada. [...] Na grade eu machuquei ele mais do que ele me machucou. A diferença é que eu estava de costas para a grade. Alex Poatan ao UFC

O que mais Poatan falou

Estratégias: "Na nossa estratégia, fizemos tudo certo, mas ele me segurou na grade, é um jogo que ele faz, todo mundo sabe. Colocar na grade e não fazer nada e dar a vitória para ele, isso influencia todo mundo a fazer um jogo desses. Às vezes as pessoas reclamam do jogo dele, mas se isso faz ganhar, os lutadores vão começar a fazer isso. Aí se torna chato, ninguém quer ver".