Vem ouro, sai técnico: Duda e Ana Patrícia falam de mudança após Paris-2024

Poucos meses depois de alcançarem a glória com a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, Duda e Ana Patrícia foram surpreendidas com o pedido de demissão do técnico Lucas Palermo. Com o anúncio, as campeãs olímpicas no vôlei de praia tiveram de ir em busca de um treinador para a construção de mais um ciclo e agora vivem um recomeço.

Em entrevista exclusiva ao UOL, Duda e Ana Patrícia falaram sobre a mudança repentina que culminou na chegada do técnico Iago Hercowitz. Embora tenha conquistado a medalha de ouro em Paris com a dupla, Lucas Palermo optou por seguir um projeto individual, e as atletas respeitaram a decisão.

"Ele queria fazer um projeto pessoal pelo vôlei de praia e aí ele decidiu não continuar. Era um sonho dele e, por isso, ele pediu a retirada do nosso time. Foi uma surpresa, porque quando você ganha, muitas vezes você quer construir novamente o ciclo com a mesma pessoa, técnico, comissão. Mas é um sonho dele, ele decidiu sair e a gente teve que correr atrás dos nossos sonhos também. Foi de surpresa, um susto para todo mundo, eu falo do Brasil inteiro, mas se é a vida dele, algo particular que não cabe a gente escolher", comentou Duda.