Transmissão ao vivo da luta de Alex Poatan no UFC 313: veja onde assistir

O brasileiro Alex Poatan defenderá o cinturão dos meio-pesados hoje UFC 313. O desafio será contra o russo Magomed Ankalaev, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O card principal do evento está previsto para 0h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —conforme as condições da plataforma) transmite a luta ao vivo, com acesso via UOL Play.

Esta será a terceira defesa de cinturão de Alex Poatan desde que venceu Jiri Prochazka, em novembro de 2023. O brasileiro venceu no período o próprio Prochazka, além de Khalil Rountree Jr. e Jamahal Hill.