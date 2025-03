Rebeca Andrade exalta a mãe e ídola Daiane dos Santos no Dia das Mulheres

Rebeca também mencionou sua maior inspiração no esporte, Daiane dos Santos, primeira brasileira a conquistar um título mundial na ginástica artística, em 2003. Atualmente, a campeã olímpica e mundial reconhece seu papel na motivação das novas gerações.

Acho que hoje eu sou uma pessoa que inspira, alguém que as pessoas veem como um espelho e admiram bastante. Eu sei a importância disso porque a Dai sempre foi isso para mim e por isso eu levo isso com muito carinho. Eu me sinto honrada, completou Rebeca na entrevista ao portal.