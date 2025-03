Poatan no UFC 313: veja card completo, horários das lutas e onde assistir

O brasileiro Alex Poatan colocará o cinturão dos meio-pesados mais uma vez à prova na madrugada de hoje para amanhã no UFC 313, a partir de 0h (de Brasília). A luta será contra o russo Magomed Ankalaev, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA).

Onde assistir ao vivo? A transmissão da luta será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —conforme as condições da plataforma).

As três primeiras lutas do card preliminar serão exibidas gratuitamente. O canal do UOL Esporte no YouTube fará a transmissão a partir das 20h (assista acima).