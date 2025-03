Medalha em Paris inspirou sonho de meninas no surfe, diz Tati Weston-Webb

"A conquista de uma medalha olímpica traz uma responsabilidade maior, principalmente com as novas gerações. Eu sei o quanto é importante ter referências no esporte, então procuro incentivar os jovens atletas de várias formas, sempre que posso, compartilho minha experiência", disse.

"Acredito que dar visibilidade ao surfe feminino é uma maneira de inspirar meninas a acreditarem no seu potencial. O esporte está crescendo muito no Brasil, e quero continuar mostrando que é possível chegar ao topo com dedicação e paixão. O mais importante é reforçar que o caminho exige esforço, mas que cada etapa vale a pena", acrescentou Tati.

Além de refletir em jovens que desejam se tornar surfistas profissionais, a conquista da prata olímpica abriu novas portas para Tati. A brasileira conseguiu novas parcerias visando a evolução da carreira e apoio em projetos que fomentam o surfe e seus valores pelo país.

Mineirinho é novo técnico

No fim de janeiro, Tati anunciou a parceria com Adriano de Souza, o Mineirinho, como líder de sua comissão técnica. Aposentado desde 2021, o surfista foi o segundo brasileiro a se tornar campeão do mundo e, portanto, um dos responsáveis pela formação da 'brazilian storm' (tempestade brasileira).

A experiência de Mineirinho foi um dos motivos que impulsionam Tati a convidá-lo para se tornar seu técnico. A vice-campeã olímpica entendeu que era o momento de evoluir seu surfe e, para isso, buscou um novo olhar.