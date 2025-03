Fonseca leva pneu de britânico e se despede na 2ª rodada de Indian Wells

Jack Draper vai encarar Jensen Brooksby (EUA) na terceira rodada do Indian Wells. O estadunidense bateu o canadense Félix Auger-Aliassime por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2).

Como foi o jogo

Jack Draper levou a melhor no final do primeiro set. Os dois tenistas começaram agressivos e quebraram o serviço um do outro logo nos primeiros games. Empatados, João errou mais na reta decisiva da parcial, foi quebrado pelo britânico, chegou a salvar set point, teve chance de quebrar o rival, mas não conseguiu decidir e foi superado.

Draper foi avassalador no segundo set. O britânico seguiu agressivo, aproveitou saques ruins de João e quebrou o brasileiro logo no primeiro game. Em seguida, confirmou o serviço, repetiu a quebra sobre João e ficou confortável no jogo. Apesar dos gritos de incentivo da torcida brasileira presente na quadra, Fonseca foi quebrado novamente. Com o 5 a 0 a seu favor, Draper confirmou o serviço e garantiu o pneu e a vitória.